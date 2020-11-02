TikTok 再获得索尼音乐娱乐公司歌曲版权：包括碧昂丝等数千名艺术家唱片

IT之家11月2日消息 据彭博社报道，根据与索尼音乐娱乐公司达成的新协议，TikTok 已经获得了包括碧昂丝和特拉维斯 - 斯科特（Travis Scott）在内的数千名艺术家的唱片版权，这将加深世界第二大唱片公司集团与流行短视频应用之间的联系。

TikTok 和索尼音乐娱乐公司表示，该协议确保 TikTok 的客户将继续能够使用索尼唱片公司的歌曲，其中包括哥伦比亚唱片和 RCA（美国广播唱片公司）。该协议还要求该应用与索尼旗下的厂牌合作，开展营销旗下艺人和识别新兴人才的项目。

据一位熟悉该协议的人士透露，TikTok 向索尼支付的版权费用比之前的协议有大幅增加，但两家公司拒绝对合同的任何细节进行评论。

索尼和 TikTok 已经就续约进行数月的谈判，这期间美国总统特朗普威胁要在拥有超过 1 亿用户的美国市场禁止该应用。但最近几周，这一威胁已经消退。周五，宾夕法尼亚州的一名联邦法官阻止了政府旨在遏制 TikTok 在美国使用的一系列广泛的限制措施。

IT之家获悉，TikTok 通过提供令人着迷的音乐视频循环播放，吸引了全球约 7 亿用户，该应用让唱片公司将他们的歌曲放在年轻的、有影响力的音乐听众面前。对于索尼来说，TikTok 既促进了老歌的发展，比如 Matthew Wilder 的《Break My Stride》，也促进了新歌的发展，比如 Doja Cat 的《Say So》和 24kGoldn 的《Mood》。

唱片公司不愿意将他们的音乐从 TikTok 上拿下来，而 TikTok 已经成为全世界艺术家最重要的推广平台之一。

音乐行业已经接受了 TikTok，因为它已经认识到其造星潜力。索尼音乐的厂牌围绕 TikTok 为新发行的音乐作品打造营销活动。TikTok 现在与 YouTube、Facebook、Spotify、苹果和亚马逊并列，成为音乐行业最重要的推广平台之一。

一首歌曲在 TikTok 上使用并不会压制付费平台上的听众人数。如果有的话，就是激励人们为歌曲付费。