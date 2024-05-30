工信部：2024 年 1-4 月我国智能手机产量 3.67 亿台，同比增长 14.1%

IT之家 5 月 30 日消息，据工信部官方消息，2024 年 1-4 月我国规上电子信息制造业生产稳步增长，出口恢复向好，效益持续改善，投资保持较快增长，行业整体增势明显。

IT之家汇总 2024 年 1-4 月我国规上电子信息制造业关键数据如下：

生产情况

1-4 月，我国规模以上电子信息制造业增加值同比增长 13.6%，增速分别比同期工业、高技术制造业高 7.3 个和 5.2 个百分点。4 月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 15.6%。

▲ 图源工信部，下同

1-4 月主要产品中生产情况如下：

手机产量 4.96 亿台，同比增长 12.6%，其中智能手机产量 3.67 亿台，同比增长 14.1%

微型计算机设备产量 1.0 亿台，同比增长 3.4%

集成电路产量 1354 亿块，同比增长 37.2%

出口情况

1-4 月份，规模以上电子信息制造业出口交货值同比增长 0.2%，较一季度提高 2.8 个百分点，比同期工业低 2.3 个百分点。4 月份，规模以上电子信息制造业出口交货值同比增长 8.4%。

据海关统计，1-4 月份，我国出口笔记本电脑 4401 万台，同比增长 9.6%；出口手机 2.41 亿台，同比增长 4.6%；出口集成电路 887 亿个，同比增长 8.5%。

效益情况

1-4 月份，我国规模以上电子信息制造业实现：

营业收入 4.67 万亿元，同比增长 7.9%，较一季度回落 1.2 个百分点

营业成本 4.09 万亿元，同比增长 7.3%

利润总额 1442 亿元，同比增长 75.8%

营业收入利润率为 3.1%，较一季度增加 0.2 个百分点

4 月份，规模以上电子信息制造业营业收入 1.2 万亿元，同比增长 11.5%；利润 433.2 亿元，同比增长 61.9%。

投资情况

1-4 月份，电子信息制造业固定资产投资同比增长 13.1%，较一季度回落 1.2 个百分点，和同期工业投资增速持平、比同期高技术制造业投资增速高 3.4 个百分点。

地区营收

1-4 月份，我国四个地区电子信息制造业营业收入占全国比重分别为 69.9%、15.9%、13.6% 和 0.6%，规模以上电子信息制造业各地区营收情况如下：

东部地区实现营业收入 32636 亿元，同比增长 11.2%，较一季度提高 0.7 个百分点；

中部地区实现营业收入 7438 亿元，同比增长 7.1%，较一季度提升 3.5 个百分点；

西部地区实现营业收入 6351 亿元，同比下降 3.7%，较一季度提高 0.4 个百分点；

东北地区实现营业收入 260.5 亿元，同比下降 29.3%，较一季度提高 6.2 个百分点。

1-4 月份，规模以上电子信息制造业京津冀地区实现营业收入 2527 亿元、同比增长 17.6%，较一季度提高 0.1 个百分点，营收占全国比重 5.4%；长三角地区实现营业收入 13092 亿元、同比增长 7.7%，较一季度提高 1.0 个百分点，营收占全国比重 28.0%。

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