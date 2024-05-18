工信部明确强化 5G-A、6G 等关键技术突破，人工智能、量子通信等前沿技术攻关

IT之家 5 月 18 日消息，据新华网报道，世界电信和信息社会日大会 5 月 17 日在宁波举行。工业和信息化部副部长张云明表示，工信部明确强化 5G-A、6G 等关键技术突破，强化人工智能、量子通信等前沿技术攻关，强化创新体系和创新生态构建，使信息通信领域原创性、颠覆性技术创新成果竞相涌现。

据悉，工业和信息化部将加快推动信息通信业核心技术突破，全力提升产业链供应链韧性和安全水平，面向新型工业化，深化“5G + 工业互联网”融合应用，助力企业“质改数转网联”，面向社会生活，在教育、医疗、养老等领域深化数字技术集成创新和融合应用。

另据央视新闻报道，目前，中国移动已经率先在 100 个城市推进 5G-A 商用部署，年内将扩展至 300 个城市。

中国电信利用 5G-A 技术打造了南京、西安、深圳、广州等多个城市级的低空专用网络，赋能低空经济产业。

中国联通已建成 5G-A 通感一体、无源物联等技术的全产业链条覆盖的产品体系，并积极进行试点验证。

据IT之家了解，5G-A 全称 5G-Advanced，也被称为 5.5G，是 5G 向 6G 演进的关键阶段。相比 5G，新一代 5.5G 技术在速率、时延、连接规模和能耗等方面全面超越，实现 10 倍网络能力提升，并有望达成下行万兆和上行千兆的峰值速率、毫秒级时延、低成本千亿物联，以及空天一体化。

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