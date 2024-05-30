220 亿参数，Mistral AI 发布编程大模型 Codestral：支持 Python 等 80 多种语言

IT之家 5 月 30 日消息，法国 AI 初创公司 Mistral AI 今天发布 Codestral，是该公司首个专为编程而设计的大语言模型（LLM）。

Codestral 可以熟练使用 80 多种编程语言，包括 Python、Java、C、C++、JavaScript、Bash、Swift，甚至还有 1957 年问世的 Fortran。

和其它编程 LLM 类似，Codestral 可以帮助开发者完成各种功能，包括完成函数、编写测试、填充代码等等，降低代码中出现错误和漏洞的风险。

Mistral AI 还通过图表，让 Codestral 22B 对比了 CodeLlama 70B、DeepSeek Coder 33B 和 Llama 3 70B 同类大模型，表示 Codestral 的参数虽然只有 220 亿，但上下文长度达到 3.2 万个 tokens，根据进行的几项基准测试，它在 Python、SQL 和其他语言方面的表现普遍更好。

在 SQL spider 基准测试中，Llama 3 70B 的得分率为 67.1%，Codestral 22B 为 63.5%；在 MBPP Python 基准测试中，DeepSeek Code 33B 的得分率为 80.2%，Codestral 22B 为 78.2%。IT之家附上相关测试结果如下：

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