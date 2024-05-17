英国监管机构将不会调查微软与 Mistral AI 的合作关系

IT之家 5 月 17 日消息，微软公司与人工智能公司 Mistral AI 的合作案将免于英国反垄断调查。英国竞争与市场管理局（CMA）5 月 17 日发布声明称，裁定微软与 Mistral AI 的合作伙伴关系不符合英国《2002 年企业法》合并条款下的调查资格。

2 月底，微软宣布与“欧洲版 OpenAI”、法国人工智能初创企业 Mistral AI 建立新的合作伙伴关系。微软在一份声明中表示，将投资 20 亿欧元（IT之家备注：当前约 157 亿元人民币）帮助 Mistral AI 开启“新的商业机会”，并向全球市场扩张。

根据协议，Mistral AI 的大语言模型 (LLM) 将在微软的 Azure 云计算平台上提供，成为继 OpenAI 之后第二家在该平台上托管 LLM 的公司。微软还将帮助 Mistral AI 获得新客户，后者将推出其 ChatGOT 风格的多语言对话助手“Le Chat”。

CMA 称，微软并未获得“实质性影响”Mistral AI 商业政策的能力，因此决定结案。上个月，英国监管机构宣布正在收集有关该合作的信息，以评估其是否会威胁英国的竞争环境。同时，他们还启动了针对微软与 Inflection AI 合作案以及亚马逊与 Anthropic 的投资案的初步调查。

微软与 OpenAI 的合作案也正处于 CMA 的初步调查阶段。不过，由于该合作案未达到收购的定义标准，预计将避免欧盟的反垄断审查。

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