阿维塔 07 实车图曝光：家族式前脸 + 圆润造型，预计下半年上市

IT之家 5 月 30 日消息，日前，博主 @小白同学来啦 在微博分享了一组阿维塔 07 实车图，在正式上市之前，大家可一睹为快。

从图上可以看到，这款新车采用了家族式设计语言，整体造型较为圆润，“C”字型日间行车灯与封闭式前脸融为一体。车身侧面配备电子后视镜，采用隐藏式门把手设计。

值得一提的是，此次曝光的车型并未提供车顶激光雷达，预计为低配版本。而此前官方公布的海报显示，阿维塔 07 将提供车顶激光雷达，预计下半年上市。

▲ 阿维塔 12 座舱

车内方面，暂时可以参考阿维塔 12 车型。预计新车采用悬浮式中控屏，搭配超长远端屏，副仪表台区域则提供手机无线充电面板以及杯架等。

此前这款新车已经在工信部完成申报，IT之家汇总主要信息如下：

SC6481ECABEV：纯电，尺寸 4825*1980*1620/1610mm，轴距 2940mm，整备质量 2315kg，252kW 单电机（深蓝），磷酸铁锂电池。

SC6481EBABEV：纯电，尺寸 4825*1980*1610mm，轴距 2940mm，整备质量 2434kg，188/252kW 双电机（深蓝 + 青山），磷酸铁锂电池。

SC6481EDA6HEV：插混，尺寸 4825*1980*1610/1620mm，轴距 2940mm，整备质量 2240kg，搭载峰值功率 115kW 的 1.5L 发动机 + 231kW 电机，磷酸铁锂电池。

SC6481EEA6HEV：插混，尺寸 4825*1980*1610mm，轴距 2940mm，整备质量 2326kg，搭载峰值功率 115kW 的 1.5L 发动机 + 131/231kW 双电机，磷酸铁锂电池。

更多实车图：

▲ 图源博主 @小白同学来啦，下同

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