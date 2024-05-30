首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 游戏之家>游戏快报

2024 电竞世界杯《DOTA2》中国区预选赛程公布，争夺三个晋级名额

2024/5/30 14:48:08 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
评论：

IT之家 5 月 30 日消息，《DOTA2》官方今日公布 2024 电竞世界杯（利雅得大师赛）中国区预选赛程，比赛将在 6 月 2 日中午 12 点开赛，8 支战队将以双败赛制决出三个晋级名额。

六支受邀战队：G2×iG、Team Zero、KEV、LGD Gaming、Spiky Gaming（原 Eagle）、Azure Ray+2 支海选晋级战队。

首轮赛程：

  • 6 月 2 日 12:00 G2×iG vs 海选晋级战队

  • 6 月 2 日 12:00 Zero vs KEV

  • 6 月 2 日 16:00 LGD vs Spiky

  • 6 月 2 日 16:00 AR vs 海选晋级战队

IT之家附各赛区名额分配情况：

  • 中国赛区：3 个

  • 西欧、东南亚与南美赛区：各有 2 个

  • 东欧、北美与中东北非赛区：各有 1 个

上面 12 支预选晋级战队将进入突围赛阶段，其中 8 支战队晋级小组赛，与直邀战队进行角逐。直邀战队包括 Team Falcons、BetBoom Team、Gaimin Gladiators、Xtreme Gaming、Tundra Esports、Team Liquid、OG、Team Spirit。

根据此前官方公布的消息，电竞世界杯《DOTA2》项目将于 7 月 4 日开始举行，一直持续到 21 日结束，总奖金高达 500 万美元（IT之家备注：当前约 3630 万元人民币）。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：DOTA2电竞世界杯

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用