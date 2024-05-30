2024 电竞世界杯《DOTA2》中国区预选赛程公布，争夺三个晋级名额

IT之家 5 月 30 日消息，《DOTA2》官方今日公布 2024 电竞世界杯（利雅得大师赛）中国区预选赛程，比赛将在 6 月 2 日中午 12 点开赛，8 支战队将以双败赛制决出三个晋级名额。
六支受邀战队：G2×iG、Team Zero、KEV、LGD Gaming、Spiky Gaming（原 Eagle）、Azure Ray+2 支海选晋级战队。
首轮赛程：
6 月 2 日 12:00 G2×iG vs 海选晋级战队
6 月 2 日 12:00 Zero vs KEV
6 月 2 日 16:00 LGD vs Spiky
6 月 2 日 16:00 AR vs 海选晋级战队
IT之家附各赛区名额分配情况：
中国赛区：3 个
西欧、东南亚与南美赛区：各有 2 个
东欧、北美与中东北非赛区：各有 1 个
上面 12 支预选晋级战队将进入突围赛阶段，其中 8 支战队晋级小组赛，与直邀战队进行角逐。直邀战队包括 Team Falcons、BetBoom Team、Gaimin Gladiators、Xtreme Gaming、Tundra Esports、Team Liquid、OG、Team Spirit。
根据此前官方公布的消息，电竞世界杯《DOTA2》项目将于 7 月 4 日开始举行，一直持续到 21 日结束，总奖金高达 500 万美元（IT之家备注：当前约 3630 万元人民币）。
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