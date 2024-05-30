3999 元，Xreal Air 2 Ultra AR 眼镜国行发布

IT之家 5 月 30 日消息，在今日下午的 XREAL 空间计算新品发布会上，Xreal Air 2 Ultra AR 眼镜国行发布，定价 3999 元，将于 7 月初发售。

该眼镜的参数此前已在 CES 2024 上公布，海外定价 699 美元（IT之家备注：当前约 5075 元人民币）。

Air 2 Ultra 眼镜比 Xreal 去年晚些时候推出的 Air 2 功能更全面，提供了完整的 6 自由度（6DOF）位置追踪，采用 Xreal 典型的太阳镜风格外形，不仅可以观看电视或在投影屏幕上玩平面游戏，还可以运行沉浸式 AR 应用。

Xreal 将 Air 2 Ultra 定位为一款成熟的“空间计算”设备，类似于其早期的 Light 混合现实设备，该设备也具有 6DOF 追踪功能。与 Air 系列的其他产品一样，Air 2 Ultra 会在用户眼前投射一个悬浮图像，但该眼镜增加了两个 3D 摄像头，分别位于眼镜的两侧，可以映射佩戴者的环境并启用特殊功能，例如手部追踪。这允许开发人员构建将物理和数字空间融合在一起的应用，而不是像 Air 2 那样只能简单地显示传统的游戏、应用或视频源。

Air 2 Ultra 的视场角为 52 度，比 Air 2 的 46 度要更宽广，单眼分辨率为 1080p，拥有 500 尼特的亮度，刷新率高达 120Hz。XREAL 指出，Air 2 Ultra 的每度像素数（PPD）为 42，远高于 Quest 3（25），并且“预计将高于苹果 Vision Pro”。

不过，Air 2 Ultra 眼镜稍微重了一点，重量为 80 克，而 Air 2 为 72 克。与 Air 2 一样，它们可以接入各种计算设备，包括 macOS 和 Windows 电脑、三星 Android 手机和 iPhone 15，在 Android、macOS 和 Windows 上支持 Xreal 的 Nebula AR 环境。

值得一提的是，这款眼镜还支持 iPhone 15 Pro 的新空间视频格式，这意味着用户可以用手机拍摄空间视频，然后在 Air 2 Ultra 上观看，不需要昂贵的苹果 Vision Pro。

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