新款劳斯莱斯古思特路试谍照曝光，外观微调

IT之家 5 月 30 日消息，近两年来，劳斯莱斯幻影和库里南 SUV 都进行了中期改款，但外观变化都非常细微，如果不是仔细观察甚至难以察觉。而旗下尺寸稍小的古思特（Ghost）轿车也将延续这一惯例，并于今年晚些时候迎来中期改款。

此前，新款古思特被发现在瑞典的雪地中进行冬季测试。近日，又有更清晰的照片曝光，展示了经过微调的外观设计。伪装仅覆盖了车头部分，这意味着车身侧面和车尾预计不会有太大变化，只有尾灯灯组会采用新的设计。

IT之家注意到，最明显的变化集中在前脸上，新车的前 LED 大灯明显更加纤细。此外，新车的下部保险杠也经过了重新设计，水平格栅拉伸了车身宽度。位于车牌下方中央的 ADAS 传感器形状也有变化，预计将带来更加先进的驾驶辅助功能。

与之前曝光的原型车不同，此次测试车上标志性的“欢庆女神”雕像隐藏在发动机盖下方。不过，辨识度极高的帕特农神庙式进气格栅和顶部的 RR 标志依然昭示着这是一台劳斯莱斯。值得一提的是，库里南近期首次提供了发光格栅的选装配置，但古思特此前早已提供这项选配。

动力方面，新款古思特预计将继续沿用现款的 6.75 升 V12 发动机。标准版车型可提供 570 马力的动力，而 Black Badge 版本的马力则提升至 600 马力，峰值扭矩达到 900 牛・米。由于新款库里南也采用了相同的动力配置，因此预计新款古思特的动力也不会发生变化。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。