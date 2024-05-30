德国、法国、荷兰等执法部门开展大规模打击网络犯罪行动，没收超百台服务器

IT之家 5 月 30 日消息，综合路透社、法新社报道，当地时间周四，欧洲刑警组织宣布开展了一项针对恶意软件的重大行动，发出 10 份国际逮捕令并逮捕 4 人。

德国法兰克福总检察院和联邦刑事警察局今日表示，通过迄今为止最大规模的国际网络警察行动，执法当局对网络犯罪造成了重大打击。据报道，被捣毁的僵尸网络包括 IcedID、Smokeloader、SystemBC、Pikabot 和 Bumblebee。

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在这次多国联合行动中，执法人员没收了 100 多台服务器，关闭了 1300 个域名服务，将多个危险的恶意软件家族从网上删除，这些恶意软件可被利用侵入他人电脑。调查人员说，有多人被通缉，他们被强烈怀疑作为犯罪组织成员参与了恶意软件传播。

这次行动被称为“终局行动”，由德国、法国、荷兰发起和领导。警方在 4 个不同的国家进行了 16 次搜查。

荷兰国家警察局发表声明称，这一行动表明人们在网上总是会留下痕迹的，“没有人无法被找到。”调查人员说，其中一名主要嫌疑人通过出租犯罪基础设施网站来部署勒索软件，赚取了至少 6900 万欧元（IT之家备注：当前约 5.42 亿元人民币）的加密货币。

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