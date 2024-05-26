“营销网课”套路需警惕，警方提醒有“女子想当网红买课被骗 10 多万”

IT之家 5 月 26 日消息，当前“直播行业”火热，不少诈骗团伙盯上这款市场，号称能够向买家提供“视频、账号、开蓝 V 等”方案资源，诱导受害者付出真金白银。

参考央视新闻近日报道，去年 7 月浙江宁波的张女士在刷短视频时收到私信，对方自称网红孵化基地“客服”，并称“只要买 499 元的课程，就能赚取高额收益”，还承诺帮客户吸粉成“网红”。

张女士操作后，账号只新增了一些“僵尸粉”，此后诈骗团伙又称需要“导师”来匹配更优质资源，并以各种“话术”诱导其先后投入超 10 万元，最终张女士意识到上当联系警方报案。

▲ 图源 央视新闻

警方调查发现，该网络犯罪团伙开设利用数十个“僵尸”公司，依托某短视频平台寻找目标对象，以“孵化网红”为幌子，设置多重套路进行诈骗。

经过侦查，警方最终收网抓获犯罪嫌疑人 130 余人，当场扣押涉案手机 189 部、电脑 145 台，冻结银行卡 200 余张、冻结资金 1000 余万元，涉案金额流水达 1.8 亿元。

近来相关诈骗多发，据IT之家此前报道，近期全国多地均高发以“剪辑课”为名头的新型电诈案。警方调查显示，目前已经在全国发现几万名受骗人员，且多为 50 岁以上的中老年人，涉案金额达上亿元。

此类诈骗案例多以“0 元公开课”为饵诱导学员上钩，挂着官方的头衔在私域完成所有操作。指导老师的企微所属、前后两次付款二维码对应的商户都是不同的主体，其中许多显示经营异常、0 人参保，且它们分散在全国各地、成立时间不长。

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