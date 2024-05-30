“极有可能诞生下一个雷军”：武汉大学“雷军班”今年首次招生，集结全校最优秀资源

IT之家 5 月 30 日消息，武汉大学今日召开本科拔尖人才培养新闻发布会，透露了 2024 年本科招生计划。

其中，“雷军班”将首次招生，由雷军校友亲自领衔，计划招生 30 人，其中一半对高考招生，一半面向全校新生二次选拔。

武汉大学计算机学院院长杜博透露，雷军班是武汉大学探索多元化人才培养的重要举措，由雷军校友亲自领衔，旨在培养未来计算机学科的创新创业领军人才。其培养特色与优势主要体现在三个方面：

第一，校企共建，产教深度融合，进入小米等头部企业实习。

第二，定制培养，多元个性发展，支持雷军班达到学业标准的学生 100% 保研、100% 直博，100% 资助学生国际交流与研修。

第三，三师共育，全面提升学生能力。雷军校友亲自领衔的高级顾问导师团参与学生综合素质培养；校长张平文院士领衔 15 位学业导师，指导学生选修课程，构建知识体系，保证周期性线下交流；小米资深工程师领衔 15 位工程导师，培养学生全栈式工程实践能力。

杜博表示：“在雷军班学习，学生将会获得武汉大学最优秀的学术资源、教学资源、工程实践资源和校友资源，下一个雷军将极有可能在雷军班诞生。”

据IT之家此前报道，去年 11 月 29 日，武汉大学 1987 级计算机系校友，小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军向母校捐赠 13 亿元人民币。雷军表示，此次捐赠主要聚焦三个方向：支持数理化文史哲六大学科基础研究、支持计算机领域科技创新、支持大学生培养。

今年 3 月 11 日，武汉大学宣布在雷军基金会的提议和捐助下，联合小米成立机器人系，顺应数字时代潮流，推动产学研深度融合。

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