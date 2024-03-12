武汉大学联合小米成立“机器人系”

IT之家 3 月 12 日消息，据武汉大学官方消息，3 月 11 日，武汉大学宣布成立机器人系。武汉大学计算机学院（机器人系）战略咨询委员会年会暨国家多媒体软件工程技术研究中心工程技术委员会年会、武汉大学人工智能研究院学术委员会年会同时举行。

武汉大学校长张平文表示，过去的一年，在各位委员的关心下，武汉大学计算机学科取得了新成绩、新进步，重点研发项目再创新高、科研经费总额突破纪录、人才培育和引进成果斐然。在雷军基金会的提议和捐助下，联合小米成立机器人系，顺应数字时代潮流，推动产学研深度融合。

武汉大学机器人系战略咨询委员会主任、湖南大学王耀南院士强调，机器人作为一个复杂的系统，依赖于人工智能大模型和深度强化学习来解决多目标优化调度问题，因此集群机器人与人工智能大模型结合将是行业未来发展的一个关键研究方向。希望武汉大学机器人系积极探索人工智能赋能跨学科交叉建设的研究体系，联合兄弟院校，深化行业合作。

IT之家综合此前信息发现，小米已在机器人领域进行了一些探索，推出两代机器狗（CyberDog 铁蛋，仿生四足机器人）和一代全尺寸人形仿生机器人（CyberOne 铁大）。

去年 11 月 29 日，武汉大学 1987 级计算机系校友，小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军向母校捐赠 13 亿元人民币。雷军表示，此次捐赠主要聚焦三个方向：支持数理化文史哲六大学科基础研究、支持计算机领域科技创新、支持大学生培养。

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