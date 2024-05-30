传奇落幕：布加迪 Chiron 迎来终章，W16 发动机也将退出历史舞台

IT之家 5 月 30 日消息，法国超豪华汽车品牌布加迪正式发布了最后一款 Chiron Super Sport 车型，标志着 Chiron 车系传奇的结束。这辆名为 L'Ultime 的 Chiron Super Sport 向 2016 年日内瓦车展上首次亮相的初代 Chiron 致敬，以同样的蓝色系涂装呈现，该车限量 500 辆，拥有定制外观涂装和纪念徽章。

L'Ultime 与日内瓦展车不同的是，它的两种蓝色不再被布加迪标志性的 C 型饰条分割，而是巧妙融合，并且前后轮毂的颜色也不尽相同。此外，这辆终极 Chiron 还拥有一个特别的蓝色布加迪徽章（传统为红色），车身上点缀着“塑造 Chiron 传奇之路上的标志性地点和事件” 字样。布加迪表示，这些地点和事件包括日内瓦首发、驰骋在保罗・里卡德赛道 (Circuit Paul Ricard) 的测试过程，以及 2019 年在埃拉-莱西恩 (Ehra-Lessien) 测试赛道上实现的 300 英里 / 小时 (IT之家注：约合 483 公里 / 小时) 的极速成就。

为了纪念其重要地位，L'Ultime 的车身上还标有诸多“500”字样，分别出现在后扰翼、轮毂中央盖和发动机舱盖等位置，彰显其限量 500 台的尊贵身份。此外，后视镜上的法国国旗以及进气格栅内采用独特网状设计的蓝色饰件，进一步彰显了其法式浪漫与尊贵气质。

内饰部分，L'Ultime 采用了深蓝色真皮包裹，辅以哑光蓝色碳纤维饰件和法国赛车蓝色的点缀。值得一提的是，真皮的裁剪、缝制和铺贴均由手工完成。

值得注意的是，Chiron 最终车型也标志着布加迪标志性的 W16 发动机即将退出历史舞台。继任车型将换装一台 1000 马力左右的混合动力自然吸气 V16 发动机。布加迪最近公布了该发动机的形状、布局以及令人震撼的声浪，其首席执行官 Mate Rimac 也在伦敦举行的《金融时报》未来汽车大会上分享了更多细节。

Rimac 透露，与配备四个涡轮增压器的 W16 发动机不同，新发动机为自然吸气发动机。他还表示，这台发动机本身的长度将达到惊人的一米，比 Chiron 的发动机整整长了 400 毫米。尽管如此，Rimac 表示，新车在集成大型电动传动系统的情况下，仍将拥有与 Chiron 相似的车身造型，“外观方面将是 Chiron 的延续，你仍然可以看到非常明显的布加迪设计元素。”

近期网上流传的谍照也印证了这一点，新车将拥有与 Chiron 相似的轮廓，但整体显得更低矮、流畅。

以打造电动超级跑车和为全球汽车制造商提供电池技术闻名的 Rimac 表示，他是促成 V16 发动机继续使用的关键人物。Rimac 表示，在他领导的 Rimac 公司接手大众集团旗下的布加迪之前，最初的计划是制造一款电动跨界轿跑车。

“管理层当时的想法是推出电动版本的 Coupe-SUV 车型，”Rimac 说，“他们认为下一款车应该是一款电动车。” 理论上，换标并稍加改款的 Rimac Nevera 将成为 Chiron 的理想电动替代者，但这会模糊布加迪和 Rimac 两个高端品牌的差异性，也无法传承布加迪的品牌历史。

Rimac 表示：“你可以很容易地将 Nevera 改装成一款布加迪，只要换个外观设计就行了，但这对我来说是绝对错误的做法。幸运的是，三年前，在我力排众议坚持 V16 发动机方案的时候，电动汽车的热潮并没有像现在这样退去。” Rimac 指的是人们普遍认为电动超级跑车需求下降，并承认其公司尚未售出全部 150 辆 Nevera。

此外，Rimac 表示，任何布加迪动力装置都应该“尽可能地富有情感”。他引用创始人 Ettore Bugatti 的著名口号：“你可以通过大功率涡轮增压 V8 发动机实现我们拥有的 V16 的动力水平，但我们想要它更具情感。它必须让人感觉与众不同，因为‘如果它与其他产品相似，那么它就不再是布加迪了’。”

至于确切的动力输出，Rimac 守口如瓶，但他暗示新车的马力将轻松超过 1000 匹。考虑到发动机的尺寸和混合动力系统的加入，新车很可能会轻松超越 Chiron W16 发动机 1587 匹马力的峰值功率。

这将是几十年来首辆搭载 V16 发动机的量产车，上一款车型是 1991 年问世的超稀有跑车 Cizeta-Moroder V16T。

布加迪尚未公布发动机的更多细节，例如排量等信息，但他们发布了一段视频，展示了这款发动机的声浪。有报道称该发动机排量为 8.3 升，由 Cosworth 公司开发，但布加迪和 Cosworth 均未对此予以确认。

布加迪形容其首款混合动力系统“在每个细节上都无与伦比，它是布加迪 DNA 的纯粹体现，不仅为现在或未来而打造，更是‘为永恒’而生。”

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