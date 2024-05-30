吉利汽车发布银河 Flyme Auto 智能座舱与 Flyme Sound 无界之声音响系统，将搭载于银河 E5

IT之家 5 月 30 日消息，IT之家从星纪魅族官方微信公众号获悉，今日吉利汽车正式发布了联合星纪魅族共同打造的“银河 Flyme Auto”智能座舱系统。同时，吉利还联合 Flyme Sound Inside 发布了行业首个 AI 智能音响系统 ——“Flyme Sound 无界之声”。银河 Flyme Auto 与 Flyme Sound 将在吉利银河全新产品上应用搭载，并根据不同车型需求作针对性开发定制。

作为星纪魅族在汽车 3.0 时代推出的代表性产品，Flyme Auto 已赋能领克 08 EM-P、极星 4、吉利银河 E8 和领克 07 EM-P ，这次全新发布的“银河 Flyme Auto”也将搭载于吉利银河 E5 等新车型之上。

银河 Flyme Auto 是星纪魅族与吉利汽车联合打造的智能座舱系统，全面满足用户在座舱场景中的智能交互需求。据官方介绍，该系统是 Flyme AIOS 在智能汽车领域的延伸，通过全屏手势、小窗模式、多形态桌面、一镜到底、Smart Bar、连续语音交互、多维智能场景等功能，为用户带来流畅、优雅的智能座舱体验。

官方称，银河 Flyme Auto 拥有强大的多终端互联能力，能够通过手机与汽车的无感互联，实现解锁上车、导航流转和应用跨界等功能。手机与车机的无缝连接与无界扩展，实现了“手车一体”的智能生态。

值得一提的是，吉利深耕软硬件深度融合，自研国内首个 7nm 车规级座舱芯片“龍鷹一号”，该芯片于 2023 年 3 月正式量产，单颗可提供 100K DMIPS 的算力和 900GFLOPS 的图形渲染能力，其内置了 8 核 CPU、14 核 GPU，AI 算力是高通骁龙 8155 的 2 倍，支持 2.5K 高清视频播放，同时具备更高阶的 AI 应用持续拓展实力。目前已在领克 08 EM-P、领克 07 EM-P、吉利银河 E5 等车型广泛搭载。

同时，吉利还联合 Flyme Sound Inside 发布了行业首个 AI 智能音响系统 ——“Flyme Sound 无界之声”。这也是行业首个 9.1.6 声道，首创 1.6 立体环绕声布局，采用了 20ch 功放，至高可容纳 27 个扬声器，额定功率可达 2000W，低频下潜最低可达到人能听到的最低频率 20Hz。

在软件算法上，吉利自研调音团队联合 WANOS、瑞声、哈曼卡顿等合作伙伴，对音响进行了多轮客观和主观调校，可虚拟出录音棚、音乐厅、歌剧院、演唱会、电影院、K 歌房等多种场景，真实还原场景和声音效果。依托先进的 AI 算法，Flyme Sound 还可根据车内空间、乘坐人数、播放内容等自动优化声场分布、智能匹配音效、自动切换虚拟场馆等，确保每个位置都是最佳听音位，每个声音内容都具最佳听感，每个人都可以根据自己的听觉偏好，定制独一无二的音效体验，真正做到千人千面。

得益于全域 NVH 调教技术、前沿主动降噪技术以及 256 色动态氛围灯，吉利称为用户营造了太空舱级静谧的座舱环境。再加上 Flyme Sound 不仅引入了 WANOS 全景声 App，而且自研了银河声音空间 App，聚合了音乐、有声书、电影、电视剧、综艺内容等众多品类的全景声内容资源，为用户提供了更多元、全方位的全景声体验。

“Flyme Sound 无界之声”将在银河 E5 等吉利银河全新车型上搭载，并基于不同车型面向的市场与用户需求，作针对性的定制。

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