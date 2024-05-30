庆祝《我的世界》15 周年，Netflix 宣布将制作同名动画剧集

IT之家 5 月 30 日消息，据《综艺》（VARIETY）杂志今日报道，在《我的世界》问世迎来 15 周年庆之际，Netflix 宣布将与 Mojang 合作打造一部同名动画剧集。

这部动画的具体剧情尚不明确，Netflix 仅表示将以“原创故事”与“新角色”为特色，以全新的视角展现《我的世界》。

该动画将由制作过《音速小子》《忍者神龟》等改编作品的 WildBrain 担纲制作，上线时间仍然待定。值得一提的是，这不是目前基于《我的世界》改编的唯一影视作品，明年还将有一部真人电影上映。

据IT之家此前报道，为了庆祝《我的世界（Minecraft）》推出 15 周年（2009 年 5 月 14 日至今），系列游戏已在全平台开启了优惠促销活动，最高 5 折，移动平台最高 3 折，参与优惠的游戏包括《我的世界》本体及《我的世界：传奇》、《我的世界：地下城》两款衍生游戏。

以《我的世界》PC 版（Java + 基岩版）为例，本作目前在游戏官网进行 5 折优惠，国区本体标准版折后价 44.5 元，可在 Windows 系统、Mac 系统（仅 Java 版）和 Linux 系统（仅 Java 版）运行。

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