年内开启抢先体验，《流放之路 2》游戏新预告视频公布

IT之家 5 月 31 日消息，在今天召开的索尼 State of Play 活动中，开发商 Grinding Gear Games 分享了《流放之路 2》（Path of Exile 2）的新宣传视频，并表示将会在 2024 年年底前启动抢先体验活动。

开发商 Grinding Gear Games 在视频中详细介绍了《流放之路 2》游戏发布计划，并介绍了更多的游戏玩法和新功能。游戏设定在前作《流放之路》的数年之后，玩家会回到黑暗世界，寻找终结腐败蔓延的办法。

在视频中，玩家们还将体验到沙发合作、交叉游戏、交叉进阶、扭曲的新生物等等，玩家会在今年的抢先体验活动中体验这些功能。

《流放之路 2》是由 Grinding Gear Games 推出的一款上帝视角动作角色扮演游戏。本作拥有 7 章全新的故事剧情，并且可以与原版剧情同时使用，二者都会导致相同的结局。

同时，《流放之路 2》的故事发生在奇塔弗死后的 20 年，保留了过去六年中所有的赛季特色内容，并引入了新技能、新地图、新敌人等，游戏的引擎也进行了改进升级。IT之家附上相关截图如下：

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