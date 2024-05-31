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首页 > 游戏之家>游戏快报

8 月 23 日发行，5v5 第一人称射击游戏《Concord》新预告发布

2024/5/31 7:17:57 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 5 月 31 日消息，在今天召开的索尼 State of Play 活动中，Firewalk Studios 工作室发布了 5v5 第一人称射击游戏《Concord》新预告视频，介绍了该游戏的相关玩法，并表示将于 8 月 23 日发行这款游戏。

电影预告片的故事发生在火山口城，一群不务正业的人在这里执行一项任务：收集一个被称为“Blue Budd”的机器人小家伙，然后离开这里。

通过一段极具《银河护卫队》风格的对话，我们了解到事情并没有按计划进行，一场以辣酱为燃料的火拼以主角们逃离地球、开始下一次冒险而告终。

玩家可以从 16 位拥有不同力量和能力的英雄中挑选自己喜欢的英雄，然后组成 5 人“freegunners”团队，在不同的科幻世界中完成任务。

Concord 将定期在游戏中首播新的电影小插曲，这些小插曲将进一步推动这些角色的故事发展，并推进正在进行的叙事弧线，后续游戏更新将增加更多的角色、地图、模式、小故事等。IT之家附上游戏相关截图如下：

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关键词：concordState of Play 2024索尼游戏

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