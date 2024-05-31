荣耀 200 / Pro 手机今日开售：首搭“雅顾光影写真”，售价 2699 元起

IT之家 5 月 31 日消息，荣耀 200 / Pro 手机将于今日 10:08 开启首销，分别搭载骁龙 7 Gen 3 移动平台、骁龙 8s Gen 3 移动平台，售价 2699 元起。

荣耀 200

荣耀 200 手机提供天海青、珊瑚粉、月影白、绒黑色 4 款配色，正面配备 6.7 英寸 2664×1200 OLED 等深四曲屏，支持 120Hz 刷新率、3840Hz 高频 PWM 调光，局部峰值亮度 4000nit，支持类自然光护眼、助眠显示技术，通过德国莱茵 TÜV 无频闪认证。

荣耀 200 搭载骁龙 7 Gen 3 移动处理平台，采用 5029mm² 广域不锈钢仿生 VC 散热，机身内置 5200mAh 青海湖电池，支持 100W 快充（IT之家注：15 分钟充电 57%，35 分钟充电 100%）。

影像方面，荣耀 200 前置 50MP 摄像头，后置 50MP 主摄（索尼 IMX906，1/1.56 英寸，OIS）+12MP 超广角微距（112°，最近对焦距离 2.5cm）50MP 长焦人像（2.5 倍，首发索尼 IMX856，OIS）三摄，人像新增雅顾生动 / 质感 / 经典三种模式。

12+256GB 售价 2699 元

12+512GB 售价 2999 元

16+256GB 售价 2999 元

16+512GB 售价 3199 元

荣耀 200 Pro

荣耀 200 Pro 同样提供天海青、珊瑚粉、月影白、绒黑色 4 款配色，采用 6.78 英寸 2700×1224 OLED 悬浮流线四曲屏，支持 120Hz 刷新率、3840Hz 高频 PWM 调光，局部峰值亮度达 4000nit，支持类自然光护眼、AI 助眠显示、自然色彩显示 2.0、360 度自适应调光技术，通过了德国莱茵 TÜV 无频闪认证，首发德国莱茵 TÜV 全局护眼 3.0 认证，支持雨水湿手触控。

荣耀 200 Pro 搭载骁龙 8s Gen 3 移动处理平台，以及荣耀自研射频增强芯片 C1+，采用了 5564mm² 广域不锈钢仿生 VC 散热。机身配备 5200mAh 青海湖电池，支持 100W 快充以及 66W 无线快充。

影像方面，荣耀 200 Pro 前置 50MP 摄像头，后置 50MP 主摄（H9000「豪威 OV50H」，1/1.3 英寸，OIS）+12MP 超广角微距（112°，最近对焦距离 2.5cm）+50MP 长焦人像（2.5 倍，首发索尼 IMX856，OIS）三摄，拥有 1/1.3 超大底旗舰主摄 H9000 和记忆金属 OIS 防抖马达，人像模式新增雅顾生动、雅顾质感、雅顾经典三种模式，支持手动关闭 HDR。

12+256GB 售价 3499 元

12+512GB 售价 3799 元

16+512GB 售价 3999 元

16GB+1TB 售价 4499 元

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