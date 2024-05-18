荣耀 200 系列真机公布：阳光下具有不同纹理， 5 月 27 日发布

IT之家 5 月 18 日消息，荣耀 200 系列手机将于 5 月 27 日发布，官方现已公布真机外观。预计左侧两部机型为荣耀 200，右侧两部机型为荣耀 200 Pro，四款机型在阳光下呈现不同纹理。

可以看到，这款新机全系配备长圆形相机模组，Pro 机身背面采用拼接设计，边框进行了弧度设计。此外，Pro 版最下方镜头似乎要更大一下，在影像方面的表现也值得关注。

此前爆料显示，荣耀 200 系列手机有望全系采用青海湖电池，标配 5200mAh 电池，支持 100W 快充。此外，该机有望搭载骁龙 8 系次旗舰平台、1.5K 居中单孔等深微曲屏，配备 5000 万像素 OIS 超大底主摄，3200 万像素 2.5X 光变 / 50X 数变直立长焦。

值得一提的是，荣耀手机与法国雅顾摄影工作室达成影像技术合作，水印标识部分用上了全新的“雅顾”图案，取代了此前“荣耀影像计划”的蓝色水印图案。

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