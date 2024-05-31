谷歌 Chrome 浏览器宣布未来几个月内逐步禁用 Manifest V2 扩展程序

IT之家 5 月 31 日消息，谷歌官方 5 月 30 日发布公告，将再次强制推行 Manifest V3 扩展程序标准。

从 6 月 3 日开始，在 Chrome Beta、Dev 和 Canary 版本中，如果用户仍然安装了 Manifest V2 扩展，就可能在访问扩展管理页面时看到警告横幅，通知他们某些扩展很快将不再受支持。同时，仍在使用 Manifest V2 的具有精选徽章的扩展将失去其徽章。

此外，谷歌将在接下来的几个月将逐步禁用这些扩展。用户将被引导至 Chrome 网上扩展商店，在那里他们将被推荐使用 Manifest V3 标准的替代扩展。在禁用扩展后的短时间内，用户仍然可以重新打开其 Manifest V2 扩展，但随着时间的推移，此项开关功能也会消失。

谷歌表示，Manifest V3 的目标是保护现有功能，同时提高整个扩展生态系统的安全性、隐私性、性能和可信度，包括添加对用户脚本的支持并引入离屏文档以允许扩展从后台上下文使用 DOM API。根据扩展社区的输入，Manifest V3 标准还增加了 declarativeNetRequest 的规则集数量，允许扩展捆绑多达 33 万条静态规则，并动态添加另外 3 万条规则。

对于“淘汰 Manifest V2 扩展之后严重影响广告拦截器”等问题，谷歌表示 Chrome 网上扩展商店中超过 85% 积极维护的扩展正在使用 Manifest V3 标准，许多热门广告拦截器也都提供了 Manifest V3 版本。

IT之家此前报道，谷歌曾迫于压力宣布搁置该计划，并推迟向 Manifest V3 的迁移工作。谷歌产品经理 David Li 表示，谷歌计划最快在 2024 年 6 月发布的 Chrome 稳定版中，禁用 Manifest V2 扩展。

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