谷歌 Chrome 浏览器再次推迟淘汰 Manifest V2 扩展

IT之家 12 月 12 日消息，谷歌正在强势推广备受争议的 Manifest V3 扩展，并将在明年 6 月淘汰 Manifest V2 扩展。

近日，谷歌 Chrome 官方宣布再次推迟淘汰 Manifest V2 扩展，称将通过新功能、错误修复和充足的采用时间为开发者提供应对迁移挑战的解决方案。

谷歌表示，扩展开发者在迁移过程中出现了如 Service Worker 无法使用 DOM 功能且其寿命存在硬限制的问题，正在使用 Offscreen Documents API（在 Chrome 109 中添加）来缓解前者，并积极寻求解决后者的方法。

因此，谷歌推迟了 1 月份的所有实验，还将评估所有下游里程碑版本。谷歌表示，希望在 2023 年 3 月之前听到更多关于更新后的淘汰计划和时间表的信息，因此目前的 Manifest V2 淘汰时间变为待定。

IT之家了解到，其他主流网页浏览器也开始适配 Manifest V3 扩展标准，微软 Edge 浏览器决定跟进谷歌，在推进 Manifest V3 的同时开始逐步淘汰 Manifest V2。

Firefox 浏览器将在 2022 年底前全面拥抱 Manifest V3，目前这一新功能已开始测试。从 2022 年 11 月 21 日开始，Firefox 浏览器开放 Manifest V3 扩展的提交，Manifest V2 的弃用时间将在后续评估后公布。

值得一提的是，MV3 中最具争议的更改之一是删除了 Web Request API，以支持新的声明式网络请求 API（Declarative Net Request API）。开发者们对这一变动进行了大量批评，因为它剥夺了许多扩展的功能并降低了效率，其中以谷歌 Chrome 浏览器为代表。而 Mozilla 选择保留 Web Request API，同时也支持声明式网络请求。