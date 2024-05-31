江淮钇为首家直营店开业：全面 to C，总经理给车主开门

IT之家 5 月 31 日消息，江淮钇为全国首家直营店 5 月 30 日在合肥开业，未来将开启“双销”（直营 + 经销）模式。江淮钇为称其要“直连用户、全面 to C”。

江汽集团股份公司党委副书记、总经理李明和江汽集团副总工程师、钇威科技董事长、总经理夏顺礼共同将车钥匙递交给首批车主，为用户打开车门。

江淮钇为表示，未来将继续在一线和新一线城市适度发展直营渠道。经销商渠道将布局全国，深耕市场，二者相互协作。

江淮钇为 3 挚爱版车型于 3 月 30 日上市，共推出 7 款车型，售价区间为 6.99-12.79 万元（补贴后为 6.99-11.99 万元）。

钇为 3 挚爱版采用 CTB 车身电池一体化技术，前脸配备“天使之眼大灯光”，内含 137 颗 LED 灯珠，侧面配备了双五辐式轮圈，尾灯组则是圆角矩形设计。该车长宽高分别为 4025mm / 1770mm / 1560mm，轴距为 2620mm。

这款车配备全液晶仪表盘、双辐式多功能方向盘以及悬浮式中控屏，搭载与科大讯飞、华为联合定制的钇为 OS 系统。

IT之家附各版本售价：

330km Lite 版 6.99 万元

330km Air 版 7.99 万元（补贴 4000 元后 7.59 万元）

405km Lite 版 8.99 万元（补贴 5000 元后 8.49 万元）

405km Air 版 9.99 万元（补贴 5000 元后 9.49 万元）

505km 冠军版 9.99 万元（补贴 5000 元后 9.49 万元）

505km Air 版 10.99 万元（补贴 8000 元后 10.19 万元）

505km Pro + 版 12.79 万元（补贴 8000 元后 11.99 万元）

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