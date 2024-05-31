红魔首款电竞游戏本官宣 6 月发布，跑分显示 i9-13950HX + RTX 4070

IT之家 5 月 31 日消息，红魔游戏手机今日官宣，红魔电竞游戏本将于 6 月发布，口号为“新势力、新标准”。

型号为 GN001J 的首款红魔游戏本已相继通过蓝牙、Wi-Fi、CMIIT 认证并现身 Geekbench 数据库，以及通过国家 3C 认证。

3C 认证信息显示，红魔游戏本型号 GN001J，原装 280W（19.5V 14.35A）电源适配器，由比亚迪精密制造有限公司生产。

▲ 左：红魔首款电竞游戏本

IT之家总结红魔游戏本已知信息如下：

CPU：酷睿 HX55，其中 i9-13950HX 已现身跑分

显卡：RTX 4070 已现身跑分

网卡：英特尔 AX211

电源：280W

生产厂：比亚迪精密制造（代工部分苹果 MacBook、雷蛇灵刃与华为笔记本）

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