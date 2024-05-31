iQOO Pad2 / Pro 系列平板电脑售价 2499 元 / 3299 元起，今晚 8 点预售

IT之家 5 月 31 日消息，iQOO 于 5 月 20 日发布 iQOO Pad2 系列平板，包含 iQOO Pad2 和 iQOO Pad2 Pro 两款产品。产品售价现已公布，标准版 2499 元起，Pro 版 3299 元起，今晚 8 点开启预售。

IT之家附产品价格如下：

iQOO Pad2

8GB+128GB 2499 元

8GB+256GB 2799 元

12GB+256GB 3099 元

12GB+512GB 3399 元

iQOO Pad2 Pro

8GB+256GB 3299 元

12GB+256GB 3599 元

16GB+512GB 3999 元

iQOO Pad2 采用 12.1 英寸 2800*1968p 2.8K+144Hz LCD 屏幕，拥有 600nit 至高亮度，通过了莱茵低蓝光认证。搭载骁龙 8s Gen 3 处理器，内置 10000mAh 电池，可在线观影 11.5 小时，支持 44W 快充。影像方面，搭载 5Mp 前置摄像头和 8Mp 后置摄像头。

iQOO Pad2 Pro 采用 13 英寸 3096*2064p 3.1K+144Hz LCD 屏，拥有 900nit 至高亮度，通过了莱茵低蓝光认证。搭载天玑 9300 + 处理器，内置 11500mAh 电池，可在线观影 14.8 小时，支持 66W 快充。搭载 Monster+8 扬声器，支持多设备通信共享、USB 3.2 Gen1。

两款产品均搭载自研立体散热系统，散热效率至高提升 30%；自研渲染超分，画质至高达 1700P；还有 Monster + 模式和《暗区突围》光线追踪技术。

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