蔚来 150kWh 超长续航电池日租包明日上线，基准价 100 元-150 元 / 天

IT之家 5 月 31 日消息，蔚来汽车今日宣布，6 月 1 日 10:00 起，蔚来标准续航及长续航电池包用户可按日灵活升级 150kwh 超长续航电池包，一地取、全国还，先用后付。

IT之家整理服务定价：

100kWh-150kWh：日租 7 天内基准价 100 元 / 天

75kWh-150kWh：日租 7 天内基准价 150 元 / 天

以上为 7 天内基准价格，租用 150kWh 电池包超 7 天后，在基准价上加 50 元 / 天

150kWh 电池包按日租用付费，无封顶

按日升级费用不包含换电、还电所产生的服务费

蔚来汽车用户在 NIO App-爱车-全部功能与服务-能量无忧-灵活升级选择电池规格、租期和取电的换电站，即可完成下单。到达换电站后，在灵活升级入口-进行中的订单内点击“我要取电”，即可触发换电排队订单。

想要归还的车主在灵活升级入口点击“申请还电”预约归还站点，在约定时间内到达，从原入口发起“我要还电”，触发换电排队订单，超时未归还订单将自动取消。

电池归还后，在订单入口或推送信息查看结算单进行线上支付，并可申请开具发票。

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