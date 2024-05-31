3199 元，Bose“史上最大”手提音箱 SoundLink Max 今日首销

IT之家 5 月 31 日消息，Bose 迄今体积最大的蓝牙音箱产品 —— 手提音箱 Bose SoundLink Max 今日在中国市场首销，现已可在京东直接购买，售价为 3199 元。

IT之家汇总该音箱大致信息如下：

其配备了 Bose 铰接阵列和扬声器前部的三个驱动单元，还有两个定制设计的被动振膜，采用粉末涂层、硅胶包裹的钢制外壳，具有耐腐蚀和防紫外线的功能。其防护安全级别达到 IP67 等级。

Bose 方面称，SoundLink Max 可带来“超越扬声器本身”的宽敞立体声体验。同时，两个定制设计的被动振膜将可以提供“超越扬声器尺寸的”低音表现。

尺寸方面，其宽约为 26.5 厘米（10.42 英寸）、高 12 厘米（4.73 英寸）、深 10.5 厘米（4.13 英寸），重量约为 2.13 千克，附带一条集成的可拆卸 Max 攀岩绳提手。

续航方面，其电池续航时间长达 20 小时，支持“反向充电”，可以当成智能手机的移动电源使用。

该音箱提供黑、蓝两款配色，使用蓝牙 5.3 并支持 SBC 和 AAC 编解码器标准，可兼容几乎所有蓝牙设备。此外，其采用 Snapdragon Sound 骁龙畅听技术和最新的高通 aptX 自适应编解码器，可自动适应无损音质。

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