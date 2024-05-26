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D 类功放 + 木质箱体：漫步者 R1200BT 蓝牙音箱 291.26 元探新低

2024/5/26 22:42:45 来源：IT之家 作者：灼朗 责编：灼朗
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漫步者 R1200BT 蓝牙音箱 发售于 2022 年 12 月份，首发价 459 元。

京东 618 大促期间，叠加下方多重优惠后，仅需 291.26 元：

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据介绍，R1200BT 蓝牙音箱采用了黑色荔枝纹箱体与棕色木纹侧板，搭配银色装饰条点缀的黑色面网，全木质构造箱体，厚实而沉稳，可有效减少杂音和谐振。

IT之家了解到，这款音箱采用了 4 英寸羊毛盆中低音单元和 1 英寸高音单元，搭载了 TI 的 D 类数字功放，信噪比达 107dB，整机失真限制的输出功率可达 42W。

此外，这款音箱搭载了蓝牙 5.3 芯片，还支持高、低双灵敏度 RCA 立体声输入；机身侧置三个旋钮，可调节高音、低音增益，以及总音量大小，并复合音源切换。

参数一览：

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关键词：漫步者音箱蓝牙音箱

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