满足更严苛要求，LG 45GS95QE 显示器率先通过 VESA DisplayHDR 1.2 认证

IT之家 5 月 31 日消息，LG UltraGear 官方近日在 X 平台宣布，旗下 OLED 显示器 45GS95QE 成为业界首款通过 VESA DisplayHDR 1.2 认证的产品。

VESA DisplayHDR 1.2 认证于五月初发布，对显示器的亮度、色域、色深提出了更严苛的要求，并在色准、对比度、黑电平和字幕闪烁类目新增了多项测试。更详细的内容可参见IT之家此前报道。

而 LG 的 45GS95QE 显示器配备了一块 800R 曲率的 44.5 英寸 OLED 面板，分辨率 3440*1440（纵横比 21:9），刷新率 240Hz，GtG 响应时间 0.03ms。

该显示器拥有 10bit 色深，色域覆盖 98.5% DCI-P3 并经过原厂校色。

LG 45GS95QE 显示器搭载新一代 MLA + 微透镜阵列技术，亮度典型值 275 尼特，亮度峰值 1300 尼特，通过了 DisplayHDR TRUE BLACK 400 认证。

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