支持 ELMB Sync，华硕推出 180Hz FHD 曲面电竞显示器 VG24VQER

IT之家 5 月 29 日消息，华硕近日推出了一款 180Hz 刷新率的 1500R 曲率 FHD 分辨率电竞显示器 TUF Gaming VG24VQER。

VG24VQER 搭载一块 23.6 英寸的防眩光 VA 面板，亮度典型值 250 尼特，对比度典型值 3000:1。

该显示器支持 8bit 色深，色域覆盖 90% DCI-P3，拥有 1ms 的 MPRT 响应时间。

VG24VQER 支持华硕的动态影像清晰同步（ELMB Sync）技术，可同时开启插黑帧和自适应同步，从而消除拖影与撕裂现象，让高帧率的游戏画面更清晰流畅。

华硕还为该显示器配备了可变加速驱动技术，可根据帧率变化动态调整超频驱动设置，提升各种情况下的画面表现。

接口方面 TUF Gaming VG24VQER 包含 1 个 DP1.2 接口和 2 个 HDMI 2.0 接口，并提供了 3.5mm 音频插孔。

此外该显示器还通过了德国莱茵 TÜV 的滤蓝光、不闪屏（IT之家注：均为软件方案）护眼认证。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。