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学生能否带智能手机入学校？美国纽约州正探索新禁令：只能带功能手机

2024/5/31 14:01:07 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 5 月 31 日消息，学生是否能带手机进入校园？美国纽约州州长 Kathy Hochul 计划今年发起新提案，并会在 2025 年 1 月召开的纽约立法会议中进行讨论。

在美国，不少家长反对学校禁止孩子携带智能手机，主要原因之一是无论是紧急情况还是日常日程安排问题，他们都需要随时联系到自己的孩子。

Hochul 的提案则是允许孩子携带无法上网、可以收发短信、拨打电话的功能手机，但希望禁止学生带智能手机进入校园。

她表示：“家长们对校园大规模枪击事件非常焦虑。家长们希望在紧急情况下能有某种形式的联系”。

除了美国之外，新西兰和俄罗斯中小学都出台了相关的法律，规定在中小学校中禁用包括智能手机在内的通信工具。

新西兰总理克里斯托弗・拉克森说，推动全国中小学校禁用手机，从而消除手机干扰课堂秩序的现象，让学生专心上课。

IT之家 2023 年 12 月报道，俄罗斯国家杜马通过一项《教育法》修正案，规定在中小学校中禁用包括智能手机在内的通信工具，该法律将于 2024 年 9 月 1 日起正式生效。根据规定，俄罗斯中小学校仅可在用于教学目的和紧急情况时允许手机的使用。

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关键词：智能手机

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