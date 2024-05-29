Canalys：今年 AI 手机出货占比 16%，预测到 2028 年市场份额将达 54%

IT之家 5 月 29 日消息，Canalys 今日发布了一份关于《AI 手机的现在和未来》的深度报告。报告指出，2024 年全球 16% 的智能手机出货为 AI 手机，到 2028 年，这一比例将激增至 54%。

分析师认为，受消费者对 AI 助手和端侧处理等增强功能需求的推动，2023 年至 2028 年间，AI 手机市场以 63% 的年均复合增长率增长。Canalys 预计这一转变将先出现在高端机型上，然后逐渐为中端智能手机所采用。

Canalys 认为，在 AI 技术的推动下，具备生成式 AI 能力的智能手机的变革潜力，预示着移动通信行业将进入一个新时代。未来 3-5 年内，这些创新预计将重新定义消费者互动和运营效率，为行业的早期参与者提供竞争优势。

目前，苹果、谷歌和三星等全球厂商以及荣耀、OPPO、小米和 vivo 等中国领先厂商都走在将生成式 AI 功能集成到其设备的前列，不过其战略各不相同，覆盖从开发专用 AI 芯片到加强利用 AI 的生态系统集成来提升用户体验各个方面，相信大多数IT之家小伙伴都已经有过 AI 方面的体验。

Canalys 消费者 AI 倾向指数显示，消费者对智能手机的 AI 功能的兴趣日益浓厚。然而，消费者兴趣受到隐私和数据安全问题的制约，因此，在设计和实施 AI 功能时，透明度和企业责任至关重要。

Canalys 指出，清楚地传达有关数据使用、AI 功能的具体作用以及遵守隐私法规的信息对于建立消费者的信任和接受度至关重要。市场参与者直面并着手解决这些问题有助于减轻用户忧虑，从而营造更包容的市场环境。

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