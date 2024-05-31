苹果 iPhone 16 / Pro 系列手机壳首曝！果然多个洞，全新拍照按键？

IT之家 5 月 31 日消息，IT之家小伙伴获得来自供应链独家消息，首次曝光了苹果 iPhone 16 / Pro 系列新机的镜头膜和手机壳样式，真伪性尚无法判断，仅供参考。

从图中可以看到，iPhone 16 / Pro 系列四款新机中，iPhone 16 / Plus 为竖向双摄设计，iPhone 16 Pro / Max 为三摄，与此前多方爆料的一致。

而手机壳部分的重点是电源键下方多了一个开孔，而此前爆料显示 iPhone 16 / Pro 系列新机将引入全新拍照按键，新的爆料证据进一步印证了这点。

此外，爆料人 Majin Bu 也放出了号称是 iPhone 16 Pro 的保护壳，表示“镜头模组很大”，而在保护壳一侧同样能看到新的开孔。

根据IT之家汇总的 iPhone 16 / Pro 系列爆料内容，iPhone 16 / Plus 将调整后摄布局、引入操作 / 拍照按键、A18 芯片支持本地 AI，苹果 iPhone 16 Pro / Max 则会有 30 项改进 / 优化。

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