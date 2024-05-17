苹果有望下月起开启 iPhone 16 系列手机面板生产

IT之家 5 月 17 日消息，分析师 Ross Young 今天发布新一期报告，认为苹果公司将在 6 月开启 iPhone 16 系列手机的面板生产，与此前 iPhone 15 的生产周期计划表相同，这意味着 iPhone 16 依然遵循苹果公司“祖训”—— 在 9 月中旬发布。

对于 iPhone 16 系列四款机型，Young 表示，预计 iPhone 16 和 16 Pro 的销量最高，16 Plus 和 16 Pro Max 需求量可能一开始不高，但在明年夏季左右会有所增加，这是因为夏季到来时人们会需要更高的手机续航。

参考IT之家此前报道，先前有媒体分享了苹果 iPhone 16 系列四款机型的机模照片，其中显示 iPhone 16 和 16 Plus 回归 iPhone X 时代的竖排摄像头设计。

而最左侧的 iPhone 16 Pro Max 该机明显比其他机型更大。据传闻，其将配备一块 6.9 英寸的显示屏，这将是有史以来最大的 Pro Max 机型。作为对比，iPhone 15 Pro Max 配备了 6.7 英寸的显示屏。

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