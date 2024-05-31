4899 元 → 2791 元：TCL T10 一体式热泵洗烘套装 618 限时新低

TCL T10 系列 GH200T10-S 一体式热泵洗烘集成机 日常售价 4899 元。

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据介绍，TCL GH200T10-S 整机厚度仅 555mm，支持微缝隙安装。桶径高达 580mm，洗涤容量 10kg，烘干容量 10kg，洗净比 1.10，上排水方式。

烘干机部分支持 42~50℃热泵柔烘 + 360° 智能正反转，宽敞空间自由舒展，烘得均匀，减少褶皱打结。3+1 层毛屑收集，轻松净滤线屑、绒毛、宠物毛。

另外，提供可视化全彩大屏，集洗烘护功能为一体，一屏控双筒，一目了然，并且支持通过手机 App 远程控制。

官方参数

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