机械师 L8Air / Max 鼠标“十周年纪念版”开售：橙色外观、星闪三模，299 元起

IT之家 5 月 31 日消息，机械师旗下鼠标新品 ——L8Air / Max“十周年纪念版”今日正式开售，其硬件参数与此前已发布的标准版本相同，外观采用橙色涂装，L8Air 售 299 元，L8Max 售 329 元。







两款鼠标的差别仅在于尺寸，其余参数保持相同。IT之家汇总参数信息如下：

L8Air 和 L8Max 均配备星闪无线技术，号称时延从毫秒级进入微秒级，低至 125 微秒，且拥有 4K（无线）+8K（有线）轮询。同时搭载配备凯华黑曼巴 GM8.0 微动开关，官方称其具有 8000 万次寿命。

L8Air

这款鼠标内置 PAW3395 传感器，支持 30000DPI 六档可调，重量约为 58.5g（正负不超过 2g），采用 BS2825 主控，尺寸为 117.5x 62.6 x 38.3mm，内置 450mAh 锂电池。

L8Max

这款鼠标同样内置 PAW3395 传感器，支持 30000DPI 六档可调，重量约 66.8g（正负不超过 2g），同样采用 BS2825 主控，尺寸为 128.7 x 68.5 x 43.5mm，内置 450mAh 锂电池。

京东 618 无门槛红包 至高 24618 元：点此抽今日红包

淘宝 618 无门槛红包 至高 24888 元：点此抽今日红包

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。