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因科特 G23 系列游戏鼠标开启预售：热插拔微动、PAW3395 / 3950，199 元起

2024/5/28 19:53:16 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 5 月 28 日消息，因科特 Incott 新品 G23 系列鼠标现已开启预售，支持热插拔微动，采用原相 PAW3395 / 3950 传感器，售价 199 元起。

  • 因科特 G23：PAW3395，自带 1K 接收器，199 元

  • 因科特 G23 Pro：PAW3950，自带 8K 接收器，299 元

鼠标主视觉

因科特 G23 系列鼠标支持微动热插拔，宣称可兼容市面上 99% 的机械微动。

微动热插拔

其中 G23 搭载原相 PAW3395，最高支持 32000 DPI；G23 Pro 搭载 PAW3950ES-KING，最高支持 45000 DPI。

鼠标传感器

两款鼠标均支持 8000Hz 无线回报率，G23 需额外购买，G23 Pro 则标配 8K 接收器。

DPI 调节

两款鼠标内置 500mAh 电池，1000Hz 模式下续航约为 143 小时，约 50 分钟可充满。

鼠标模具

G23 系列鼠标采用中大手对称设计，重量约为 65g，适合抓握、半抓 / 趴握使用，带有两个左侧键。

IT之家附两版本鼠标的具体差异如下：

鼠标参数

京东因科特 G23 Pro 热插拔 3950 鼠标 299 元直达链接


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关键词：鼠标因科特热插拔微动

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