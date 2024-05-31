11 英寸平板仅 679 元：联想小新 Pad 2024 款京东限时购（180 天只换不修）

联想小新 Pad 2024 发布于去年 10 月，搭载骁龙 685 处理器，11 英寸高刷屏，6+128G 版日常售价为 899 元。

京东 618 大促期间，商品主图显示，Plus 会员到手价为 699 元起，叠加 20 元补贴券，今晚 20 点到手价为 679 元起：

20 元补贴券：点此领取。

本次无需凑单，支持 2 年质保，180 天只换不修服务。

小新 Pad 2024 可选鸽子灰 / 烟霞紫两款配色，采用金属一体化机身，重量 465g，厚度 7.1mm，配有 3.5mm 耳机孔，以及 7040mAh 电池 + 20W 快充。

该机搭载高通骁龙 685 处理器，支持 Micro SD 卡扩展，运行 ZUI 15。

小新 Pad 2024 配有 11 英寸 1920x1200 90Hz 屏，最高 400 尼特亮度，支持同屏双开 App，搭载四扬声器，可选 4096 级压感手写笔。

此外，该平板配有前置 8MP 和后置 8MP 镜头。

京东 618 无门槛红包 至高 24618 元：点此抽今日红包

淘宝 618 无门槛红包 至高 24888 元：点此抽今日红包

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

【广告】