联想宣布与沙特主权财富基金达成战略合作，拟发行 20 亿美元零息可换股债券

IT之家 5 月 29 日消息，联想集团今日发布公告，宣布于 2024 年 5 月 28 日交易时段后与 Alat（沙特阿拉伯王国的主权财富基金 Public Investment Fund 的全资子公司）签订了战略合作框架协议。

除战略合作框架协议外，联想还与 Alat 签订了债券认购协议，计划向 Alat 发行 20 亿美元（IT之家备注：当前约 145 亿元人民币）的零息可转换债券，所得款项净额将用于偿还公司现有债务以及补充营运资金及一般企业用途。

此外，联想集团还宣布于 2024 年 5 月 28 日交易时段后，董事会已批准建议发行认股权证，以发行价每份认股权证 1.43 港元发行 11.5 亿份认股权证。

可转换债券为免息并将在发行后三年到期（可根据条款及条件延期三个月），到期时可根据条款及条件转换为股份。

联想集团预计战略合作将使公司加快正在进行的全球战略转型，增强全球影响力，完善生产布局多样化，并充分利用信息产业和商业服务产业在中东和非洲（MEA）地区庞大的未来增长潜力。

联想表示，通过与 Alat 的战略合作，公司预计将拥有更大的财务灵活性去实施其有效的策略，并进一步推动其向解决方案和服务商转型。

根据战略合作，联想将在沙特阿拉伯王国设立 MEA 地区总部及新生产设施，而 Alat 将为公司提供支持和协助，以确保战略合作顺利实施。该生产设施将扩大联想现有的全球业务和生产布局（目前已在全球拥有 30 多个制造基地）。

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