首发 13999 元：索尼 75 吋 X91L 游戏电视京东 8739 元 6 期免息

索尼 BRAVIA 系列 XR-75X91L 75 英寸 4K 游戏电视发售于 2023 年 5 月份，首发价 13999 元。

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据介绍，索尼 XR-75X91L 定位高性能游戏电视，搭载 XR 认知芯片、4GB 内存和 64GB 存储，配备 BRAVIA 摄像头，拥有将相关用户设置整合为新的“节能面板”选项，提供 HDMI 2.1 接口，支持 4K / 120Hz、VRR 和 ALLM 功能，还具有 XR 特丽魅彩 Pro、多声道屏幕声场、NFC 一触投屏等功能。

游戏方面，索尼电视新品支持在“游戏增强器”中可以快速管理游戏图像设置和辅助功能，还可通过独家功能“HDR 自动映射”和“内容自适应图像模式”，将 PlayStation 5 游戏体验提升到新的画质水平。

以下是索尼 BRAVIA X91L 系列与老款型号的参数对比：

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