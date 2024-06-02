索尼电视 2024 款 BRAVIA 9 开售：Mini LED、22bit 灰阶控制，18599 元起

IT之家 6 月 2 日消息，索尼 Bravia 9 电视目前已经在京东现货开售，该电视采用 mini-LED 背光，分区比去年的 X95L 多了 325%，提供 65 英寸、75 英寸和 85 英寸可选（75 英寸暂未上架）。IT之家整理价格信息如下：

65 英寸：18599 元

75 英寸：22599 元（该版本暂未上架）

85 英寸：32999 元

IT之家附产品亮点信息如下：

屏幕方面

Bravia 9 采用新型 22bit mini-LED 单元，亮度相比 X95L 提高了 50%。据索尼称，这类 22bit mini-LED 单元不仅可以提高亮度，而且还可以实现“OLED 级黑色”，从而获得更好的对比度。

连接方面

Bravia 9 支持 4K 120Hz、VRR 和 ALLM，还继承了 2023 款机型的游戏菜单、“自动色调”和其他“适合 PS5”的功能，配备两个 HDMI 2.1 接口。

音频方面

索尼 Bravia 9 电视配备 2.2.2 扬声器系统，支持索尼的 Acoustic Multi Audio+ 功能，电视还增加了两个位于屏幕顶部的新光束高音扬声器，可以提供“更直接、更宽敞”的声音。

功能方面

这款电视支持 Voice Zoom 3（可增强节目中的人声对话）以及 Acoustic Center Sync，当连接到兼容的索尼回音壁时，它将使用电视作为中置扬声器协同播放。

索尼 Bravia 9 电视还支持杜比全景声 (Dolby Atmos) 和 DTS:X，并通过了 IMAX Enhanced 认证。

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