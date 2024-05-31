《帕斯卡契约》团队全新跨平台动作 RPG 游戏《万物契约》公开，预计 2025 年发售

IT之家 5 月 31 日消息，在今天的索尼 State of Play 发布会上，叠纸游戏旗下 TipsWorks 工作室（IT之家注：曾开发过《帕斯卡契约》）公开了全新跨平台大型动作 RPG 游戏新作《万物契约》，该作预计 2025 年推出。

遥远的大陆，灰暗的迷雾挟带未知的恶意，让世间濒临崩溃。踏上一段险恶重重的漫长旅程，追寻犹如神祇一般的巨大生物，夺回早已扭曲与失落的世间“常理”。

PlayStation 官方分享了游戏负责人杨洋表示，《万物契约》是一款以高品质标准打造的大型 ARPG，并将以免费游玩的形式推出。

开发团队为这个新 IP 创造了一个地域维度和文化跨越巨大的架空世界，这个世界的一部分在你的想像之中，平凡的人们在这里面对艰难的命运，而另一个部分在寻常的理解之外，不寻常的光景与遭遇在这里异象丛生。我们将这个理解之外的世界称作“屿界”：平常所生活的世界的种种基本常理，因为上古力量的入侵而被夺取，而被夺取的这些常理，就被困在屿界之中。而你将在这两个世界之中展开一场穿越不同异域风景的冒险。

在游戏旅程中，你将游历多个风格迥异的国度，探索精心打造，层峦叠嶂的地图，每个国度因为各自所属的世界“常理”的被夺取，而呈现表里截然不同的生物、地貌，以及独属于每个位面的故事、英雄和凶险。

据介绍，游戏中有许多可操作角色，被称为“信使”，这些角色可以穿越平凡和异常世界。每位“信使”都拥有自己独特的职业角色、战斗能力，和背后不为人知的奇特故事。

发现、集结这些散落在世界各处的“信使”，形成玩家强大的战斗力，通过他们挖掘世界的真相，是玩家的重要目标。

在宣传片最后出现的这位小女孩，正是连接这一切的关键人物。她是这个宏大故事起承转结的引线人，而你将在这段旅程中见证她的成长。

此外，《万物契约》除了单人剧情之外，还包括玩法丰富的多人部分，包括故事剧情、世界探索和精心打造的地城副本，你可以和最多两名朋友或者随机玩家一起游玩。

官方表示，这是一个巨大的工程，开发团队为之准备了五年。这款游戏将在 2025 年和大家见面，而且发售后也将不断获得更新，包括新的“信使”，新的冒险舞台以及不断展开的故事。

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