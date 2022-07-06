《帕斯卡契约：终极版》将于 7 月 14 日登陆任天堂 Switch 平台

IT之家 7 月 6 日消息，类魂动作角色扮演游戏《帕斯卡契约：终极版》将于 7 月 14 日登陆 Switch 平台，游戏支持简体中文，现已开启预售，港服定价 128 港元。

IT之家了解到，Nintendo Switch 移植版将包含游戏自发布以来的全部内容，包括 5 名可用角色、7 张独具特色的地图、20 小时以上的游戏流程。

觉官方介绍，在《帕斯卡契约：终极版》中，玩家将以先驱者身份踏入被黑雾笼罩的索拉斯大陆，找寻吞噬这个世界上所有光芒的灾难背后的真相。

游戏中包含 5 名可操作角色：

・泰伦斯：在攻击中积攒怒气，消耗怒气可使用强力剑技。

・诺伍德：攻击动作缓慢但拥有霸体，拥有最高的防御力，依靠重击对敌人造成伤害。

・杰罗尔德：拥有多段闪避，利用污秽力量施展独特的剑术。

・贝妮塔：每次攻击消耗自身血量，正确输入攻击指令并触发旋律攻击会对敌人造成巨大伤害并回复自身血量。

・维奥拉：擅长远程攻击，消耗属性子弹可对敌人造成属性伤害。

每种职业都有着截然不同的战斗风格，带来充满趣味和深度的动作体验。而通过角色天赋系统，还能更加自由地对角色进行培养。

玩家将要面临的战斗充满挑战：与污染者战斗时，角色会持续地失去理智；当理智值降低到一定程度，角色的状态从“理智”变为“异常”，最后濒临“崩溃”。

此时角色眼中的游戏世界将会发生变化，部分关键道具需要在此状态掉落。如果在与 BOSS 作战时角色依旧处于“崩溃”状态，则 BOSS 会直接进入真实形态，攻击欲望和动作都将发生变化。与强大 Boss 级敌人的战斗将对你的策略、反应和决心进行最终极的考验！

当然，游戏也提供了更易于上手和通关的“轻松模式”，可随时在游戏设置中开启。游戏提供 20 小时以上的游玩流程，一共有 7 张独具特色的地图。Switch 版本更能利用自身的便携特性，以碎片化时间充分体验游戏。