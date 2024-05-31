宏碁 Wave 7 Wi-Fi 7 Mesh 无线路由器发布：6400Mbps 速率、2.5G 网口，单台 119 欧元

IT之家 5 月 31 日消息，宏碁今日推出 Wave 7 Mesh 无线路由器套装，采用高通 Wi-Fi 7 方案，最高速率 6400Mbps，单台售价 119 欧元（IT之家备注：当前约 934 元人民币）。

宏碁 Wave 7 Mesh 路由器搭载高通 IPQ5312 处理器（1.1GHz 四核 A53）与 QCN6422 无线方案，内置 512MB 内存与 512MB 存储。

据介绍，宏碁 Wave 7 支持 2.4GHz + 5GHz 或 2.4GHz + 6GHz 频段，支持 320 MHz 频宽与 MLO 特性，可实现多台 Mesh 组网。

该款路由器还搭载一个 2.5GbE 网口与四个千兆网口，内置趋势科技提供的安全方案，单台售价 119 欧元（当前约 934 元人民币）、两台售价 199 欧元（当前约 1562 元人民币）、三台售价 299 欧元（当前约 2347 元人民币）。

▲ 规格参数

宏碁同期推出采用 Wi-Fi 6 的掠夺者 Predator Connect W6x 路由器，提供最高 6000Mbps 无线速率、一个 2.5GbE 网口，售价 129 欧元（当前约 1013 元人民币）。

宏碁宣布两款新品路由器将于今年第二季度在北美市场上市，7 月在欧洲，中东及非洲市场上市。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。