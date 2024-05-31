上市 4 个月跳水 1700 元：三星 S24 手机 3799 元京东百亿补贴再降价

三星 S24 手机国行版上市于 1 月 31 日，8+256G 上市价为 5499 元。

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三星 Galaxy S24 系列沿用了上代机型的外观设计语言，采用直屏，支持 IP68 防水防尘。S24 提供水墨黑、雅岩灰、秘矿紫、浅珀黄 4 款配色。

三星 Galaxy S24 屏幕为 6.2 英寸，分辨率为 2340×1080，支持 1-120Hz 的自适应刷新率，以及 2600 尼特的峰值亮度。

国行三星 Galaxy S24 系列全系搭载最新的骁龙 8 Gen 3 for Galaxy 芯片，其超大核主频提升至 3.39GHz。得益于面积更大的均热板，此次三星 S24 系列的散热表现与稳定性也得到了进一步增强。

影像部分，Galaxy S24 依然为 5000 万主摄（支持 OIS 光学防抖）+ 1200 万超广角 + 1000 万长焦的三摄组合，其中长焦镜头支持 3 倍光学变焦。

续航方面，Galaxy S24 内置 4000mAh 电池，支持 25W 有线和 15W 无线充电。

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