消息称三星正在为 Galaxy S24 手机开发 AI 技术，与 Bixby 无关

IT之家 7 月 21 日消息，数码博主 @i 冰宇宙 近日在推特爆料称，三星正在为 Galaxy S24 系列手机开发一些 AI 技术，并表示这项技术与三星语音助手 Bixby 无关。

目前，该博主并未透露三星 AI 新技术的具体应用领域，给网友提供了更多想象空间。三星是否会借此机会此淘汰 Bixby？是否会将 AI 对话模型集成到手机当中？都成为国外网友谈论的热点。

据IT之家此前报道，三星已在内部备忘录告知员工，停止使用 ChatGPT 和 Bard 等生成式 AI 工具，理由是担心会带来安全风险。与此同时，三星正在抓紧时间开发自家的内部 AI 工具。

不过，随后又有消息传出三星移动端浏览器正测试集成 ChatGPT。外媒 Android Authority 通过逆向编译 Samsung Internet Browser v22.0.0.54 浏览器 APK 安装包，在代码中发现三星正积极整合 ChatGPT，但目前无法保证相关功能会和普通用户见面。

不管是开发自家 AI 工具还是集成 ChatGPT，可以看到三星已经在 AI 领域积极进取。距离 Galaxy S24 系列发布时间还尚早，关于该手机的具体配置信息以及技术应用，IT之家也会持续关注并带来最新报道。

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