14.58 万元，广汽传祺 M6 MAX 上市：引入华为 HiCar 车机互联

IT之家 5 月 31 日消息，广汽传祺 M6 MAX 正式上市，并推出尊荣版一款车型，售价 14.58 万元。

新车长宽高 4793mm / 1837mm / 1730mm，轴距 2810mm，与现款车型基本持平。

这款车型配备了最新的 ADiGO 智能座舱以及功能齐全的 L2 级驾驶辅助系统，座椅布局采用了 2+2+3 的形式，其中一二排座椅可以拼接成床，第二排座椅支持 160mm 的滑动功能，也支持左右平移，第三排座椅可以后翻至地台下方，让整车变成 4 座空间。

其他方面，新车中控系统还引入了华为 HiCar 智能手机互联系统，能实现手机无线投屏，并在上车的时候实现无缝连接，支持语音可见即可说等功能。IT之家注意到，它还拥有标低 VOC 静音舒适座舱以及隔音玻璃、前排座椅电加热、超大尺寸防夹全景天窗、电动尾门等。

动力方面，新车将搭载 1.5T 钜浪动力发动机，可输出最大功率 130kW，最大扭矩 270N・m，传动方面搭载 7 速湿式双离合变速箱。

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