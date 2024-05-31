49 英寸 QD-OLED 240Hz 曲面屏：HKC GS49UK 显示器发布，7999 元

IT之家 5 月 31 日消息，HKC 推出了一款 49 英寸 QD-OLED 曲面屏显示器，型号 GS49UK。

该显示器采用三星原厂模组，拥有 1800R 曲率、32:9 比例，相当于两台 27 英寸显示器无缝衔接，分辨率为 5120*1440，支持 240Hz 高刷、250 尼特亮度、99% DCI-P3 色域、原生 10bit、HDR True Black 400 认证、硬件级低蓝光。

该显示器支持 PIP / PBP 画中画与分屏功能，可接入双信号源，在显示器上处理双窗口；还支持 KVM 模式，一套键鼠控制多设备。

HKC GS49UK 显示器配有白色支架，支持上下、俯仰、旋转调节，以及 VESA 壁挂。

接口方面，该显示器配有两个 HDMI 2.1 + DP 1.4 + USB-C（90W 充电）+ 两个 USB-A 3.1 + 音频输出口。

新机还配有 RGB 氛围灯，需要注意的是支架为三角式，需要空间大一点的桌子。

HKC GS49UK 显示器已上架京东，标价 7999 元，但还显示无货状态。

京东 618 无门槛红包 至高 24618 元：点此抽今日红包

淘宝 618 无门槛红包 至高 24888 元：点此抽今日红包

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。