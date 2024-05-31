618 专享，vivo X Fold3 Pro 折叠屏手机 12+256GB 配置首销 8999 元

IT之家 5 月 31 日消息，vivo X Fold3 Pro 折叠屏手机 12GB+256GB 版本今日开售，售价 8999 元。

该配置机型整体与此前已发售的版本保持一致，IT之家整理如下：

vivo X Fold3 Pro 是搭载高通骁龙 8Gen3 处理器，辅以 LPDDR5X 内存 + UFS 4.0 闪存，采用“超广域智能散热系统”，VC + 石墨散热总面积超过 2 万平方毫米，搭载等效 5700mAh 蓝海电池，支持 100W 双芯闪充 + 50W 无线闪充。

影像方面，vivo X Fold3 Pro 号称“折叠屏中的影像灭霸”，主摄采用 1/1.3 英寸、f / 1.68 超感光仿生大底，搭载 vivo 自研“新一代仿生光谱技术”，还有折叠屏中 vivo 独家的蔡司 T * 镀膜，有效减少杂光鬼影和防眩光效果。

vivo X Fold3 Pro 重 236g，相比上代减重 43g，采用“铠羽架构”，获得全球内折首个 SGS 五星整机抗跌耐摔认证，还有 IPX8 旗舰级抗水。

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