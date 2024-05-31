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当贝 X5、D6X 系列投影仪 618 限时降价，2999 元起

2024/5/31 20:17:44 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：归泷
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IT之家 5 月 31 日消息，当贝投影仪今日开启 618 限时降价活动，涵盖 X5S、X5 Pro、X5 Ultra、D6X 及 D6X Pro 五款投影仪。

IT之家附详情如下：

当贝 X5S 

当贝 X5S 激光投影仪发布于今年 4 月，采用影院级 ALPD 激光光源，亮度达 2450 CVIA 流明，搭载联发科 MT9679 芯片、4GB + 64GB 存储组合。

该投影仪升级 360° 灵动旋转云台，支持 120° 俯仰调节与 360° 水平调节，可实现画面实时矫正。

投影仪参数

当贝 X5S 激光投影仪器官方定价 4999 元，618 活动到手价 4599 元。

京东当贝 X5S 激光投影仪原价：4999 元券后 4599 元直达链接

当贝 X5 Pro 

当贝 X5 Pro 激光 4K 投影仪于 2023 年 10 月上架，采用联发科 MT9679 芯片、4+128GB 内存、自研量子引擎 2.0，支持 2450 CVIA 超高流明以及 ALPD 影院激光技术，支持大师级控光，画面无散斑。

当贝 X5 Pro 激光 4K 投影仪首发价 6988 元，618 活动到手价 5899 元

京东当贝 X5Pro 激光 4K 投影仪首发价：6988 元券后 5899 元直达链接

当贝 X5 Ultra 

当贝 X5 Ultra 超级全色激光 4K 投影仪于 2023 年 9 月发布，搭载了联发科 MT9679 处理器，配有 6GB + 128GB 存储。

X5 Ultra 使用 ALPD 5.0 超级全色激光，支持 3 种光源，可在全色 LED + 混合光源 + 纯三色激光之间切换，覆盖了 110% 的 BT.2020 色域、152% 的 DCI-P3 色域；亮度可达 2500 CVIA 流明

当贝 X5 Ultra 超级全色激光 4K 投影仪首发价 9299 元，618 活动到手价 8199 元。

京东当贝 X5Ultra 超级全色激光 4K 投影仪首发价：9299 元券后 8199 元直达链接

当贝 D6X 

当贝 D6X 系列投影仪发布于今年 4 月， 搭载联发科 MT9669 处理器标准版使用三色激光光源，亮度达 720 CVIA，使用 0.33 英寸 DMD。

当贝 D6X 投影仪标准版定价 3099 元，618 活动到手价 2999 元。

京东当贝 D6X 三色激光投影仪定价：3099 元券后 2999 元直达链接

当贝 D6X Pro

当贝 D6X Pro 投影搭载联发科 MT9669 处理器，配备 3GB + 32GB 的内存组合，采用 ALPD 影院级激光光源，亮度达 1200 CVIA，使用 0.33 英寸 DMD。

当贝 D6X Pro 投影仪

当贝 D6X Pro 投影仪定价 3999 元，618 活动到手价 3679 元。

京东当贝 D6XPro 激光投影仪定价：3999 元券后 3679 元直达链接

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