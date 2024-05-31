当贝 X5、D6X 系列投影仪 618 限时降价，2999 元起

IT之家 5 月 31 日消息，当贝投影仪今日开启 618 限时降价活动，涵盖 X5S、X5 Pro、X5 Ultra、D6X 及 D6X Pro 五款投影仪。
IT之家附详情如下：
当贝 X5S
当贝 X5S 激光投影仪发布于今年 4 月，采用影院级 ALPD 激光光源，亮度达 2450 CVIA 流明，搭载联发科 MT9679 芯片、4GB + 64GB 存储组合。
该投影仪升级 360° 灵动旋转云台，支持 120° 俯仰调节与 360° 水平调节，可实现画面实时矫正。
当贝 X5S 激光投影仪器官方定价 4999 元，618 活动到手价 4599 元。
当贝 X5 Pro
当贝 X5 Pro 激光 4K 投影仪于 2023 年 10 月上架，采用联发科 MT9679 芯片、4+128GB 内存、自研量子引擎 2.0，支持 2450 CVIA 超高流明以及 ALPD 影院激光技术，支持大师级控光，画面无散斑。
当贝 X5 Pro 激光 4K 投影仪首发价 6988 元，618 活动到手价 5899 元
当贝 X5 Ultra
当贝 X5 Ultra 超级全色激光 4K 投影仪于 2023 年 9 月发布，搭载了联发科 MT9679 处理器，配有 6GB + 128GB 存储。
X5 Ultra 使用 ALPD 5.0 超级全色激光，支持 3 种光源，可在全色 LED + 混合光源 + 纯三色激光之间切换，覆盖了 110% 的 BT.2020 色域、152% 的 DCI-P3 色域；亮度可达 2500 CVIA 流明。
当贝 X5 Ultra 超级全色激光 4K 投影仪首发价 9299 元，618 活动到手价 8199 元。
当贝 D6X
当贝 D6X 系列投影仪发布于今年 4 月， 搭载联发科 MT9669 处理器，标准版使用三色激光光源，亮度达 720 CVIA，使用 0.33 英寸 DMD。
当贝 D6X 投影仪标准版定价 3099 元，618 活动到手价 2999 元。
当贝 D6X Pro
当贝 D6X Pro 投影搭载联发科 MT9669 处理器，配备 3GB + 32GB 的内存组合，采用 ALPD 影院级激光光源，亮度达 1200 CVIA，使用 0.33 英寸 DMD。
当贝 D6X Pro 投影仪定价 3999 元，618 活动到手价 3679 元。
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